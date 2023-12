Ecco quante colonnine di ricarica abbiamo in Italia

A dispetto di quanto si possa pensare, in Italia non siamo poi messi così male per quanto riguarda le infrastrutture di ricarica. Perché infatti il nostro Paese è presente nella classifica dei 10 Paesi con più colonnine di ricarica, stilata dal portale SafeBettingSites.com assieme alle cifre pubblicate dall'Agenzia internazionale dell'Energia (IEA). Una classifica che vede il dominio netto della Cina, che può vantare ben 1,96 milioni di colonnine, di cui 760.000 fast charge (il 43%). Un dato impressionante, se si pensa che la Corea del Sud, che si trova al 2° posto, di colonnine ne ha "soltanto" 210.000, per 21.000 a ricarica rapida. Chiudono il podio gli Stati Uniti con 128.000 unità di cui 28.000 fast charge. Il resto della classifica è interamente europeo, ad eccezione del Giappone 9° (29.400 colonnine di cui 8.400 fast). L'Olanda si piazza al 4° posto con 124.300 punti di ricarica pubblici (solo 4.300 quelli rapidi), seguita da Francia (83.700 di cui 9.700 fast), Germania (77.000 di cui 13.000 fast) e Regno Unito (50.600 di cui 8.600 rapidi). All'ottavo posto l'Italia, con 37.500 colonnine, di cui 6.500 a ricarica rapida. Il dato però contrasta con quanto segnalato da Motus-E, che aveva indicato in 41.173 i punti di ricarica presenti nel nostro territorio nazionale. La classifica viene chiusa dalla Norvegia (24.100) con 9.100 unità fast, vale a dire il 60% del totale, il dato più alto di tutti.