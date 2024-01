Eleganza femminile

La Citroën C3 Elle, arricchisce la gamma e cerca di valorizzare la donna, incarnandosi rispettivamente nello stile di vita e nelle sue abitudini. L’agilità è evidente, grazie al suo diametro di sterzata di 10,7m, rendendola ideale per la circolazione in città. Con la sua lunghezza di 3,99 m, la Citroën C3 Elle è un’ottima scelta per chi cerca una city car compatta ma spaziosa. Disponibile sia con cambio manuale a 6 rapporti che automatico e alimentazione benzina PureTech 110 S&S. Punto distintivo del modello è la scocca bicolore, con possibilità di personalizzare il tettuccio con due colori. Questa vettura rappresenta l’equilibrio perfetto tra stile, comfort e performance, rendendola una scelta eccellente per qualsiasi automobilista, in modo specifico per la clientela femminile.