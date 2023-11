FIAT 600e, il comfort è 100% elettrico: il Suv 5 porte ideale per i lunghi viaggi

È stata una delle auto più attese dell’ultimo periodo, vuoi perché porta un nome pesante addosso, vuoi perché simboleggia la costante diffusione della mobilità elettrica nel nostro Paese. Parliamo di nuova FIAT 600e, e quella lettera finale non lascia dubbi: è la 600 full electric. Per 600 non intendiamo la storica utilitaria nata negli anni Cinquanta, bensì un Suv 5 porte nato dalla piattaforma CMP di Stellantis, ideale per le famiglie e i lunghi viaggi. È un’auto dove il design si esalta nelle forme rotonde, che esprimono anche dinamismo grazie anche alle ruote più grandi (fino a 18”), alle minigonne e ai passaruota neri opachi. Senza tralasciare i dettagli neri lucidi, gli accenti cromati e gli elementi luminosi sulle luci posteriori. FIAT 600e vanta inoltre una messa a punto specifica delle sospensioni per garantire una guida confortevole su ogni terreno. Abbiamo accennato ai viaggi. FIAT 600e è stata costruita pensando soprattutto al comfort per guidatore e passeggeri. Basti pensare che è una delle prime auto a offrire la cromoterapia. Gli utenti possono infatti selezionare fino a 8 colori diversi sia per la luce ambientale che per l'ambiente radio, per un totale di 64 abbinamenti diversi selezionabili con le pre-impostazioni corrispondenti al colore dell'auto. Inoltre, il sedile del conducente è dotato di regolazione elettrica e di funzione di massaggio alla schiena. A completare la dotazione “relax”, troviamo i tappetini in velluto, i sedili posteriori 40/60, la presa USB tipo A e tipo C + tipo C 2a fila, il caricatore wireless per smartphone e la keyless entry con sensore di prossimità per non dimenticare mai la vettura aperta. La capienza del bagagliaio misura 360 litri. Infine, da sottolineare il sistema Tom Tom, le cui mappe si aggiornano automaticamente e mostrano tutte le stazioni di ricarica disponibili lungo il percorso, fornendo informazioni in tempo reale sui parcheggi liberi nei pressi delle strade pubbliche, facendo risparmiare tempo e denaro. Questo, è comfort.