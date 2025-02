Fiat Grande Panda, raddoppia il divertimento

È una delle auto più attese degli ultimi anni, di certo promette di essere versatile e tecnologica, perfetta per chi cerca un modello pratico e innovativo. La Panda, best-seller di casa Fiat da oltre un decennio, si fa finalmente… Grande. La nuova Fiat Grande Panda è stata presentata ufficialmente a luglio 2024 e sarà disponibile nei concessionari a partire dalla seconda metà di marzo 2025, per un modello disponibile sia in versione ibrida che elettrica. Il design della Grande Panda è quasi fisiologicamente ispirato alla Panda degli anni '80, quella che ha scaldato il cuore di tantissimi italiani, ma ovviamente in casa Fiat hanno apportato numerosi dettagli più moderni e contemporanei. L’aspetto infatti è molto robusto, con un assetto rialzato: sostanzialmente, una sorta di piccolo Suv che ha nella città il proprio habitat naturale. La lunghezza è di circa 3,99 m, larghezza 1,76 m e altezza 1,5 m. Nonostante le dimensioni più compatte rispetto alla media del segmento, Grande Panda offre un'abitabilità superiore e una capacità di bagagliaio di ben 361 litri. Una volta entrati in abitacolo, si noterà come questa vettura sia equipaggiata con una tecnologia al passo coi tempi: i sistemi di connettività avanzati e le funzioni di assistenza alla guida di ultima generazione sono pronti a rendere il viaggio più “smart” e allo stesso tempo più comodo, supportati dal display touchscreen da 10,25”, quest’ultimo certamente un elemento distintivo degli interni. Capitolo Motorizzazioni. Fiat Grande Panda strizza l’occhio alla mobilità “green”. È infatti disponibile in versione ibrida o elettrica. Grande Panda Hybrid ha un motore turbo a 3 cilindri da 100 cv. La versione elettrica, invece, propone un motore elettrico da 113 cv e una batteria LFP (litio-ferro-fosfato) da 44 kWh. Un ulteriore vantaggio della variante a zero emissioni è la ricarica semplice e pratica. Intanto, Grande Panda è la prima auto sul mercato a includere un cavo di ricarica integrato e retrattile. Inoltre, a seconda del mercato, è possibile scegliere tra due opzioni di ricarica. Il modello da 11 kW offre velocità di ricarica superiori attraverso la porta posteriore, mentre il modello da 7 kW, con il cavo integrato retrattile, rende la ricarica rapida e comoda grazie alla lunghezza di 4,5 metri. In entrambi i casi, l’auto può essere ricaricata a casa con una wallbox da 7 kW, a 1,5 kW o 3 kW con un cavo di ricarica Mode2, oppure in movimento presso stazioni di ricarica DC da 100 kW.