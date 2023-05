Gli accessori disponibili

Gli accessori della Tucson offrono vantaggi pratici, come le luci a LED del bagagliaio e del portellone che si accendono automaticamente alla sua apertura. Possibile anche la personalizzazione con calotte per gli specchietti retrovisori esterni disponibili in due finiture, mentre la a pedana laterale sportiva offre un accesso più comodo all'abitacolo grazie agli inserti antiscivolo. I cerchi in lega originali Hyundai garantiscono un aspetto elegante e sono disponibili in due colorazioni. Per mantenere pulito il bagagliaio, è inoltre disponibile una vasca baule impermeabile e antiscivolo. Le barre portatutto per il tetto infine sono facili da installare e offrono maggiori capacità di carico.