Golf eHybrid, la sportività è più sostenibile

È l’auto sportiva e accessibile per antonomasia, amata da tutti coloro che desiderano un’auto dalle ottime prestazioni e un prezzo non troppo elevato. Nata negli anni Settanta, la Golf ha fatto le fortune della Volkswagen, ed era soltanto questione di tempo prima che alle classiche motorizzazioni benzina e Diesel si affiancasse una versione ibrida. Ed è così che nel 2024 è stata presentata la nuova Volkswagen Golf eHybrid, vettura plug-in in grado di combinare l’efficienza elettrica con la potenza del motore a benzina. La motorizzazione è il tema che interessa maggiormente gli appassionati. La Golf eHybrid è disponibile con due motorizzazioni plug-in da 204 e 272 cavalli (la GTE). Il motore a benzina 1.5 TSI è progettato per supportare il motore elettrico, migliorando l'efficienza complessiva e i consumi. I cavalli sono tanti, ma è elevata anche l’autonomia, che con la batteria completamente carica, può arrivare a percorrere oltre 180 chilometri in modalità esclusivamente elettrica, con zero emissioni di CO2. L'autonomia combinata è invece di oltre 900 chilometri, una cifra maggiore della maggior parte di modelli dello stesso segmento. La batteria è da 19,7 kWh netti, e consente un'autonomia in modalità elettrica fino a 143 km in ciclo combinato. La ricarica può essere effettuata sia in corrente alternata (AC) fino a 11 kW, con tempi di ricarica di circa 2 ore e 45 minuti, sia in corrente continua (DC) fino a 50 kW, con tempi di ricarica di circa 25 minuti (dal 10% all’80%). Dal punto di vista tecnologico, Golf eHybrid è equipaggiata con un schermo touchscreen da 12,9” posizionato al centro della plancia. Questo schermo consente un facile accesso a tutte le funzioni di infotainment. Un display digitale da 10,25” invece fornisce tutte le informazioni necessarie al guidatore, come velocità, consumo e mappe. Una “chicca” è la presenza di un assistente vocale con intelligenza artificiale, basato su ChatGPT, che può rispondere a comandi vocali e fornire informazioni utili. Capitolo sicurezza. Gli ADAS includono funzionalità come il mantenimento della corsia, il rilevamento di ostacoli e il sistema di frenata automatica d'emergenza. È presente la sempre utile retrocamera che aiuta a parcheggiare in sicurezza.