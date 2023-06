Hyundai i20, il nuovo corso stilistico

La Hyundai i20, lanciata sul mercato europeo dal marchio coreano nel 2020, è un modello di segmento B che, per il proprio posizionamento, dà battaglia a Ford Fiesta, Renault Clio, Peugeot 208 e Volkswagen Polo. Profondamente rinnovata rispetto alle prime versioni, questa vettura è stata ideata seguendo il nuovo corso stilistico chiamato "Sensuous sportiness": traducibile letteralmente in "sportività sensuale", persegue lo scopo di dar vita ad automobili più emozionali e con una personalità estremamente marcata. Ciò si riflette sui tratti scolpiti della carrozzeria a cinque porte, e in particolare sulle evidenti scalfature nel cofano e nella fiancata, ma anche sull'ampia mascherina che si congiunge ai fari anteriori, sul tetto nero, sulla cromatura alla base dei finestrini, sul vetro laterale posteriore, sul portellone dominato dai fanali a sviluppo orizzontale e sull'ampio lunotto.