Hyundai Kona, design accattivante e una tecnologia all'avanguardia

Un design profondamente rinnovato, linee accattivanti che non passano davvero inosservate grazie anche e soprattutto alla firma luminosa Seamless Horizon Lamp, interni da automobile di un segmento superiore grazie alle dotazioni praticamente di lusso e gli ampi spazi. Tutto questo e molto altro ancora è la nuova Hyundai Kona, un perfetto concentrato di design, innovazioni e caratteristiche tecniche si uniscono per offrire ai clienti maggior valore, diventando un nuovo riferimento nel segmento. Inizialmente disponibile nelle motorizzazioni a benzina 1.0 T.GDI, 1.0 T.GDI mild-hybrid 48V (con cambio manuale) e nella versione 1.6 full-hybrid, Nuova KONA è ormai disponibile negli showroom italiani da diversi mesi, mentre il debutto della versione 100% elettrica è relativamente recente. Con la speciale offerta lancio, Nuova KONA 1.0 T-GDI 120 CV nell’allestimento di ingresso X Line, già completo di tutti gli equipaggiamenti principali, è proposta a rate da 189 €/mese con € 3.000 di vantaggio cliente, in caso di permuta o rottamazione e finanziamento Hyundai Super Hyundai Plus. L’offerta riguarda anche la versione full-hybrid, in grado di rispondere alle esigenze di efficienza di un pubblico sempre più ampio: Nuova Kona HEV X-Line è proposta a rate da 199 €/mese. Alla base del listino l’allestimento X Line (da € 28.500), che non accetta compromessi grazie a una dotazione completa da tutti i punti di vista che include: fanali e firma luminosa a LED, vetri posteriori oscurati, cerchi in lega da 17 o 18’’, climatizzatore automatico, cruscotto LCD da 12,3’’, Sistema di navigazione con display touchscreen da 12.3” con retrocamera, caricatore wireless per smartphone e connettività Bluetooth, Apple CarPlay, AndroidAuto, con servizi Hyundai LIVE e aggiornamenti software OTA. Al centro del listino, da € 31.500, l’allestimento N Line, caratterizzato da dettagli sportivi specifici sia all’interno che all’esterno come i cerchi in lega N Line da 18’’, lo spoiler posteriore e il design più aggressivo.