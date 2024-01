Il mercato auto del 2023

Nel nostro Paese il mercato dell’automobile sta riprendendo sempre di più i suoi alti numeri. Quest’annata, il 2023, si chiude con un’ulteriore crescita rispetto a quella del 2022. Crescita che è stata di 250.000 auto e del 19%, con 1.566.448 esemplari rispetto alle 1.316.773 dello scorso anno. Non si riesce, però, ancora ad arrivare ai livelli pre-pandemia del 2019, anno in cui le vetture vendute erano 350.000mila in più rispetto a quest’annata appena conclusa. Il mese di dicembre, comunque, ha aiutato e non poco il processo di crescita, più 5,9% rispetto a due anni fa. Per quanto riguarda il processo di passaggio alle macchine elettriche, invece, non c’è stata la risposta che ci si aspettava da parte dei consumatori, per un’annata che si è rivelata al di sotto delle aspettative. Il mercato dell’elettrico punta comunque a una decisa risalita, in modo da contrastare le emissioni nocive di CO2.