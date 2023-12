In crescita anche l'usato

Il mese di novembre 2023 è stato sicuramente positivo per il mercato delle auto usate, che proprio come per le nuove immatricolazioni ha ottenuto ottimi numeri in Italia. Secondo gli ultimi numeri forniti da ACI, i passaggi di proprietà delle auto al netto delle minivolture - ovvero i trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale - nel nostro Paese sono stati il 9,1% in più rispetto allo stesso mese del 2022: nello specifico, 256.303 passaggi di proprietà contro i 234.868 dello scorso anno. Ciò significa che a novembre per ogni 100 macchine nuove ne sono state vendute 183 usate, 184 se consideriamo gli undici mesi dell’anno. Insomma, un mercato, quello delle auto di seconda mano, che non conosce particolari crisi. Nelle vendite dominano, come per le vetture nuove, le vetture con motore a benzina e a gasolio, con l’ibrido che ottiene una quota del 5,6%.