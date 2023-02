In Italia è ibrido-mania: ecco le dieci più cercate sul web nel corso del 2022

Toyota Yaris, citycar ibrida regina del mercato dell'usato

Il futuro dell’automobile dovrebbe essere totalmente elettrico. Ma per adesso, almeno in Italia, sia per la mancanza di infrastrutture che per i costi ancora eccessivi rispetto all’inflazione di questo periodo storico, l’elettrico stenta a decollare. E chi cerca una mobilità alternativa, si affida invece all’ibrido. Una soluzione che permette di godere della spinta della benzina ma con consumi nettamente più bassi rispetto alle alimentazioni tradizionali.

Nel 2022 da poco terminato, le full e le mild hybrid hanno coperto il 34% del mercato italiano (aumento del 5% rispetto al 2021), mentre le plug-in hanno rappresentato il 5,1% (+ 0,4% rispetto al 2021). Numeri certamente positivi: e in tal senso è interessante andare a vedere nello specifico quali sono stati i gusti degli automobilisti italiani in materia di ibrido, andando a vedere quali sono state le 10 auto ibride più cercate sul web nel 2022, secondo i dati del portale specializzato AutoScout24, per un elenco che si è rivelato eterogeneo in materia di carrozzerie.

La più cercata in assoluto è la Toyota Yaris. Dimensioni adatte alla città, affidabilità del marchio, consumi efficienti e ottime prestazioni, senza dimenticare l’elevata guidabilità. Una garanzia, insomma. Al secondo posto troviamo la Fiat Panda, da sempre l’auto più venduta nel nostro Paese, che fa immancabilmente gola agli utenti anche nella sua versione ibrida. Il podio è completato da un’altra Toyota, C-HR, crossover muscoloso, prestazionale e tecnologico. Quarto e quinto posto per due vetture premium, la berlina Audi A6 e il grande Suv Range Rover Evoque, prima di una classica citycar delle nostre strade come Fiat 500, apprezzatissima nella sua variante ibrida, che si piazza al sesto posto. Toyota ritorna prepotentemente al settimo posto con un altro Suv dalle spiccate doti fuoristradistiche, RAV4. La classifica è infine completata da Ford Puma e da due Suv coreani, Kia Sportage e Hyundai Tucson.