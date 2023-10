La batteria dell'auto: manutenzione e controlli

Il mercato automotive sta evolvendo in modo progressivo verso una mobilità elettrificata. Spazio, dunque, a vetture ibride ed elettriche. La parte più importante e delicata di queste vetture è chiaramente la batteria elettrica, oltre che il motore. Non bisogna tuttavia ritenere che questi aspetti siano peculiari solo delle moderne vetture. La batteria auto è fondamentale anche per i motori termici. In tutti i casi, dunque, è necessario che la batteria sia in buono stato e controllata periodicamente. La manutenzione deve quindi non passare mai in secondo piano. Ma cosa si intende, nello specifico, per manutenzione della batteria? E quali interventi è necessario effettuare per mantenere efficiente l’intero sistema? È innanzitutto importante controllare, almeno una volta al mese, il livello di densità dell’elettrolito; in secondo luogo, è opportuno controllare la tubazione di scarico dei vapori dell’acido solforico (se questa tubazione è presente) e mantenere comunque pulito l’involucro esterno della batteria. Nel piano degli interventi di manutenzione ordinaria, rientra anche il controllo dei morsetti e la necessità di proteggerli con grasso di vaselina, se necessario e, se non si utilizza l’auto con grande frequenza, è consigliato ricaricare la batteria almeno una volta ogni tre settimane. Se fosse necessario cambiare la batteria, occorrerà per prima cosa leggere attentamente il libretto di manutenzione e di istruzioni della propria auto, per sapere quale batteria montare, tenendo a mente l’amperaggio e la riserva di capacità RC.