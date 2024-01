La city car di casa Citroën si rinnova

Citroën C3, city car vivace e duttile, si mette in mostra con il suo design innovativo trasmettendo senso di comodità e allo stesso tempo sicurezza. Il successo è dovuto in gran parte alle sue forme, che combinano la robustezza di una berlina con un look audace e sbarazzino. Caratterizzante il muso elevato e orizzontale, una notevole altezza da terra, distintivi anche gli Airbump che proteggono i lati con parafanghi e paraurti allargati. Un altro elemento distintivo è l’esperienza di comfort a bordo, resa possibile dal programma Citroën Advanced Comfort. Questo si traduce in un ampio spazio per cinque passeggeri, sedili confortevoli, un bagagliaio spazioso da 300 litri e sospensioni morbide, tipiche di Citroën. Altra caratteristica, che la rende uno dei modelli più acquistati nel mercato automobilistico, è la grande possibilità di personalizzazione, facilmente adattabile ai gusti del cliente.