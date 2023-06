La francese diventa "green"

«Citroën vuole rendere la mobilità elettrica accessibile a tutti ed e-C3 si concentrerà sul comfort, sarà prodotta in Europa ed offrirà più di 300 chilometri di autonomia ad una tariffa, fuori bonus, a partire da 20.000 euro. Inoltre, avrà tutte le attrezzature necessarie per un'automobile del segmento B». In tempi non sospetti il CEO dell'azienda transalpina, Thierry Koskas, ha annunciato l'imminente arrivo in commercio della nuova C3 elettrica che, sulla stessa falsariga di Volkswagen e Renault, mira alla vendita di un prodotto dal prezzo in linea con quello dei 'cugini' a benzina e Diesel. L'idea di partenza, infatti, tenendo anche conto degli incentivi statali presenti in Italia, è quella di un prezzo di acquisto entry level e di una versione full optional che può raggiungere i 25 mila euro.