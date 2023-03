La tecnologia dell'eleganza

Silhouette atletica e profilo aerodinamico: in una parola, DS 4

DS 4 sprigiona uno spirito di autentica purezza, grazie alla perfetta integrazione degli schermi nella plancia, al selettore E-Toggle, al design stilizzato dei pulsanti degli alzacristalli elettrici, al DS Air e alle bocchette centrali invisibili. Attingendo all'esperienza targata DS, sono stati selezionati materiali pregiati e inediti, quali carbonio, legno di frassino e cuoio, pelle pieno fiore o Nappa con lavorazione a braccialetto, tradizionale firma del marchio. Silhouette atletica, profilo aerodinamico e un aspetto deciso e tagliente sono altre caratteristiche vincenti di quest’auto. In più, ecco dimensioni delle ruote fino a 20", maniglie delle portiere a filo e accurato utilizzo di nuovi materiali. I parafanghi posteriori presentano proporzioni audaci, con curve e spigoli sulla carrozzeria per evidenziare il particolare del montante C con finitura nera lucida, dove spicca l’emblema DS Automobiles. La nuova firma luminosa posteriore presenta una lavorazione a scaglie progressive incise al laser.