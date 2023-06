La vettura è in promozione: ecco quanto può costare

È attiva un'offerta con un finanziamento agevolato: ad eccezione della versione N del modello, per chi acquista una Hyundai i20 1.2 MPI in allestimento Connectline, che di listino costa 19.400 €, la Casa coreana garantisce infatti uno sconto di 900 € grazie a un voucher permuta o rottamazione scaricabile sul proprio sito ufficiale. A ciò si aggiungono, poi, il Bonus Giugno da 500 € e ulteriori 1.500 per l’adesione al finanziamento Super Hyundai Plus, che assicurano così un risparmio di 2.900 €, facendo scendere il prezzo di partenza a 16.500 (e a 17.300 senza finanziamento). Quindi, versando un anticipo di 3.780, considerando il TAN del 6,95% e il TAEG del 9,04%, si potrà dilazionare il pagamento in 36 rate da 139 € l'una e, al termine dei tre anni, decidere se tenerla, saldando la parte rimanente con una maxi-rata finale, sostituirla con un'altra vettura o restituirla. Il tutto su un massimo di 15mila km, con 10 centesimi al km da pagare in caso di esubero.