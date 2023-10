L'ampia selezione di motori

La gamma DS 7 2023 vanta una selezione di motori turbodiesel e ibridi plug-in. Per quanto riguarda i propulsori a gasolio, troviamo l'unità 1.5 BlueHDi con una potenza di 130 CV. Le tre configurazioni dell'ibrido ricaricabile E-Tense, garantiscono prestazioni mozzafiato. Queste varianti si distinguono per la loro potenza complessiva di sistema, che raggiunge i 225 CV, 300 CV e addirittura 360 CV. Un punto di forza di queste motorizzazioni ibride è la presenza di una nuova batteria da 14,2 kWh di capacità. La DS 7 può percorrere fino a 65 km in modalità completamente elettrica, secondo il ciclo di prova WLTP, e addirittura 81 km in ambiente urbano. Una soluzione che garantisce un'autonomia significativa, riducendo le emissioni e contribuendo alla riduzione dell'impatto ambientale. Il DS 7 2023 è equipaggiato con una serie di sistemi ADAS, come il DS Night Vision che utilizza una videocamera a raggi infrarossi per rilevare ciclisti, pedoni, animali e ostacoli fino a 100 metri di distanza.