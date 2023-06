Le Case automobilistiche si schierano a sostegno di tutta l’Emilia-Romagna

L'alluvione che ha colpito la l'Emilia-Romagna rappresenta senza dubbio una delle calamità più gravi di questi ultimi anni. Le conseguenze sono state davvero devastanti, sotto ogni punto di vista. Il grave avvenimento ha scatenato una gara di solidarietà in tutta Italia, con tantissime realtà che, anche negli ultimi giorni, stanno scendendo in campo per offrire il loro fattivo contributo alle popolazioni colpite. E così, anche alcune grandi realtà delle quattro ruote hanno deciso di porre in essere specifiche iniziative promozionali, esclusivamente dedicate ai territori alluvionati. Tante anche le donazioni, come quella pensata dalla Ferrari. La Casa di Maranello è stata tra le prime aziende a muoversi, aderendo, con un milione di euro, alla raccolta fondi avviata dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione. Stellantis, proprietaria di una fabbrica di motori a Cento (Ferrara) e della Maserati di Modena e la Lamborghini, hanno anche loro stanziato un altro milione di euro a testa. In particolare, la donazione di Lamborghini ha voluto rispondere ai terribili avvenimenti che hanno devastato la Regione, con un importante e concreto supporto, aderendo al progetto “Un aiuto per l’Emilia Romagna”. Va anche detto che il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato il decreto legge maltempo, contenente misure per l'emergenza. A tal proposito dovrebbe arrivare un contributo di 5.000 euro per l’acquisto di auto e veicoli distrutti dall’alluvione nelle aree colpite della Romagna e dell’Emilia. Si giunge poi ad altre specifiche iniziative di carattere promozionale, come quella della Volkswagen: a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del Decreto Legge n. 61 del 1° giugno 2023, la Casa tedesca ha lavorato con urgenza per mettere in atto il pacchetto di misure VWFS a supporto delle zone alluvionate per tutti i clienti interessati, anche attraverso contratti di finanziamento e/o leasing. Volkswagen riconosce infine un contributo speciale di 1.500 euro per l'acquisto di un'auto nuova.