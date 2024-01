L'Edition Plus: stile e praticità

Il Volkswagen T-Roc Edition Plus è un Suv di dimensioni ridotte che unisce stile e funzionalità. Sotto il cofano, questa versione dell’automobile tedesca è dotata di un motore benzina a tre cilindri da 999 cm³, che offre una potenza massima di 110 cavalli e una coppia massima di 200 nm a 2000 giri/min. La trazione è anteriore e il cambio è manuale a sei rapporti. Le dimensioni del T-Roc Edition Plus sono di 423 cm di lunghezza, 181 cm di larghezza per un’altezza complessiva di 158 cm. Il peso a vuoto è, invece, di 1226 kg. L’abitacolo offre spazio per cinque persone e un bagagliaio capiente di 445 litri. Al suo interno troviamo il Digital Cockpit standard che mostra le informazioni su un display da 8". Durante la guida, il volante multifunzione permette di accedere facilmente a funzioni come il telefono o i sistemi di assistenza alla guida.