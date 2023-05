Lusso e relax: il comfort passa dall'abitacolo Interspace

Il Tucson Hybrid offre un elegante abitacolo chiamato Interspace: gli interni, prodotti con materiali di alta qualità, presentano forme sinuose ispirate alle cascate. Inoltre è possibile regolare l'illuminazione con 64 colori configurabili e 10 livelli di intensità. Il bracciolo è collegato ai comandi shift-by-wire per un utilizzo più intuitivo. La vettura offre relax e comfort eccezionali, con più spazio per le gambe dei passeggeri posteriori e un ampio bagagliaio. Il volante è stato progettato con una migliore presa e un nuovo design del pannello di comando. Per un viaggio più divertente e per poterlo vivere con il vento tra i capelli e il calore dei raggi del sole inoltre, è possibile utilizzare il comodo e largo tetto apribile. Si può inoltre scegliere tra diverse finiture interne, tra cui la tinta unita Black o il bicolore Black e Moss Grey. Quest’ultima variante offre anche la scelta tra sedili in tessuto o in pelle, entrambi disponibili nel classico colore nero.