Modelli ibridi attenzione al freddo

Capitolo auto ibride: come effettuare una corretta manutenzione della batteria? Va innanzitutto chiarito che i dispositivi elettrici sono stati progettati appositamente per non necessitare di alcuna particolare operazione di mantenimento. In più, solitamente, i costruttori offrono delle garanzie relative alla durata della batteria: quindi, in caso di problemi, è possibile richiedere la sostituzione senza rischiare complicazioni. In ogni caso, quando ci si recherà dal meccanico per la manutenzione del motore termico sarà sempre preferibile chiedergli di effettuare una verifica dopo ogni messa a punto, controllando i cavi di alimentazione e assicurandosi che tutto funzioni bene. Va aggiunto che anche la batteria delle auto ibride necessita di attenzioni quando le temperature esterne si abbassano. A tal proposito, una batteria ibrida adeguatamente riscaldata rende meglio. È quindi opportuno, prima di mettersi in viaggio durante una giornata molto fredda, riscaldarla con cura. Inoltre, il freddo può avere delle influenze negative anche sulla carica, quindi bisognerà sempre disporre di una quantità sufficiente di energia accumulata.