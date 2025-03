Nel 2024 boom dell'ibrido

Nel 2024, il mercato delle auto ibride in Italia ha raggiunto 686.516 immatricolazioni, una crescita sensibile rispetto allo scorso anno con 633.796 modelli tradizionali e 52.720 plug-in. Questi numeri coprono il 40,2% delle immatricolazioni totali, dunque il 4% in più rispetto al 36,2% del 2023. Le citycar e i crossover compatti dominano le vendite, seguiti dai modelli di piccole dimensioni; subito dopo, ecco i crossover urbani e le utilitarie. Anche SUV e berline compatte hanno registrato buoni risultati. La crescita di questi veicoli conferma l’interesse per soluzioni che combinano efficienza e sostenibilità.