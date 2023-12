Novembre mese positivo per il mercato auto

Certo, non siamo ancora ai livelli pre-Covid, né lo potremo essere per ancora qualche tempo. Né soprattutto si sono del tutto risolte crisi ataviche come quella dei conduttori e delle materie prime, che tardano le consegne delle vetture nuove. Fatto sta che a novembre 2023 si è registrato un incremento del mercato auto in Italia. Sono 140mila le vetture immatricolate nel nostro Paese nell’ultimo mese, +16,2% rispetto al 2022. Il gap di mercato è incrementato del 20,1% rispetto all’anno scorso. I Marchi a vantare i maggiori volumi sono FIAT (+7,1%, ma nel 2023 ancora sotto i risultati del 2022), Toyota, che registra una crescita del 10%, e Renault, con un più che positivo +41%, +5% di quota di mercato. In questo quadro, le motorizzazioni più richieste sono ancora quelle a benzina e Diesel, seguite da quelle ibride. Il mercato dell’elettrico stenta ancora a decollare in maniera definitiva. Perché mentre nel resto dell’Europa continentale la quota di mercato delle full electric si attesta sul 15,2%, in Italia non si va oltre il 4%. Per vincere questa sfida, è necessario vengano risolte una serie di criticità, a partire dal favorire una maggiore capillarità della rete di ricarica, colonnine più rapide che consentano di fare rifornimento in maniera più veloce e, soprattutto, una diminuzione generale dei prezzi, considerati ancora troppo elevati per il tenore di vita medio contemporaneo degli italiani.