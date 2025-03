Nuova Tayron, matrimonio con l'ibrido

Volkswagen ha equipaggiato la nuova Tayron con motorizzazioni avanzate per soddisfare le esigenze di chi cerca prestazioni elevate, ma anche rispetto per l’ambiente. Le opzioni di alimentazione includono motori Diesel, Mild Hybrid e Plug-In Hybrid, che permettono di scegliere la soluzione più adatta a ciascun stile di vita. La versione Plug-In Hybrid è particolarmente interessante per chi desidera una guida a basse emissioni, consentendo di percorrere oltre 110 km in modalità completamente elettrica nel ciclo combinato e fino a 147 km nel ciclo urbano, ideale per gli spostamenti quotidiani senza consumare carburante. Quando la batteria si scarica o è richiesta maggiore potenza, il motore a benzina entra in azione automaticamente, offrendo la giusta combinazione di efficienza e prestazioni. Con questa tecnologia, la Tayron è una scelta ideale per chi desidera ridurre il proprio impatto ambientale senza rinunciare alla potenza e alla praticità di un SUV di grandi dimensioni.