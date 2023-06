Nuovo DS 7, comfort estremo e tecnologia

Il DS 7 rappresenta un'ottima fusione tra tecnologia avanzata e comfort, offrendo un'esperienza di guida straordinaria. L'interno spazioso e i materiali raffinati testimoniano l'attenzione ai dettagli durante la produzione di questo modello. I sedili, disponibili in pelle Nappa plissettata nelle varianti Pearl Grey o Basalt Black, presentano una finitura artigianale "a cinturino" e un motivo "point perle”, portando la firma distintiva di DS Automobiles. Il comfort di guida offerto dal DS 7 non si limita all'abitacolo accogliente, ma è anche garantito da tecnologie avanzate. I fari DS PIXEL LED VISION 3.0 si adattano all'ambiente circostante, regolando la luminosità in base alla posizione dell'auto e alle condizioni atmosferiche. La funzione PIXEL consente di utilizzare gli abbaglianti senza disturbare gli altri conducenti. Il quadro strumenti digitale da 12,3 pollici e il touchscreen centrale da 12 pollici HD offrono un'eccellente leggibilità e permettono di controllare tutte le informazioni necessarie durante la guida. Il motore E-TENSE è frutto dell'integrazione delle tecnologie sviluppate nel Motorsport da DS PERFORMANCE. Disponibile in tre varianti di potenza da 225 CV e anche in versione a quattro ruote motrici con 300 o addirittura 360 CV, i modelli E-TENSE si distinguono per le basse emissioni di CO2, che possono arrivare fino a soli 49g/km. Il DS 7 offre un'autonomia elettrica fino a 65 km nel ciclo combinato e addirittura fino a 81 km nel ciclo urbano. Inoltre, la ricarica completa richiede solo 2 ore utilizzando una stazione di ricarica da 32 A e 7,4 kW di potenza.