Nuovo DS 7, concentrato di tecnologia e materiali di pregio in chiave "green"

Spiccano i fari intelligenti Pixel LED Vision 3.0 di DS

Il nuovo DS 7 è il Suv che unisce tecnologia e comfort per consentire il massimo piacere di guida. Interni spaziosi, materiali raffinati, il modello è prodotto con la più estrema attenzione al dettaglio. I sedili sono in pelle Nappa plissettata Pearl Grey o Basalt Black. La finitura “a cinturino” è tipica della tradizione artigianale francese. La firma di DS si può notare anche attraverso il “point perle”, un motivo a forma di perla altamente sofisticato e alla moda. Una guida confortevole è permessa non solo dalla comodità dell’abitacolo ma anche dall’alto livello tecnologico: i fari intelligenti DS Pixel LED Vision 3.0 si adattano all’ambiente e regolano la luminosità a seconda della localizzazione dell’auto e degli agenti atmosferici che lo circondano. Grazie alla funzione Pixel, poi, gli abbaglianti potranno essere accesi senza creare disturbo al conducente del veicolo davanti o quello sulla corsia opposta. Il quadro strumenti digitale 12,3” e il touchscreen centrale da 12” in HD godono di un’ottima leggibilità per tenere sotto controllo tutte le informazioni necessarie alla guida.

Tanto c’è da dire sulla motorizzazione: gli ingegneri di DS Performance hanno incorporato nel propulsore E-Tense le tecnologie sviluppate nell’ambito del motorsport. Con tre motorizzazioni disponibili da 225 cv e in versione 4 ruote motrici da 300 e 360 cv, i modelli E-Tense possono sfoggiare emissioni fino a 49 g CO2/km. Attraverso l’applicazione MyDS scaricabile su Apple Store e PlayStore degli smartphone iOS e Android, sarà possibile scoprire in tempo reale lo stato di carica o la stima dell’autonomia residua. Se il veicolo è poi collegato alla corrente, si può visualizzare anche la velocità e il tempo di ricarica previsto. La nuova DS 7 vanta un’autonomia elettrica fino a 65 km nel ciclo combinato e fino a 81 km nel ciclo urbano. Bastano solo 2 ore per una ricarica completa utilizzando una stazione da 32 A 7,4 kW.