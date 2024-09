Prestazioni, comodità e tecnologia Citroën si fa strada con la berlina C4

Aerodinamica, con linee fluide, adatta a qualsiasi tipo di viaggio. La Citroën C4 è uno dei crossover più apprezzati del mercato. Una vera e propria berlina dai volumi generosi e dalle prestazioni non indifferenti. Citroën C4, con il suo cofano alto e scolpito, mostra uno stile energico e deciso. Il frontale riprende i nuovi codici stilistici della Casa francese, con una firma luminosa a "V". Le luci frontali a due moduli unite dagli chevron cromati si protendono per tutta la larghezza del veicolo. Il nuovo design esalta la tecnologia Led Vision delle luci diurne, dei fari a tre moduli e dei fendinebbia, anch’essi a Led. Le grandi ruote contribuiscono inoltre a dare alla vettura una silhouette fluida e allo stesso tempo robusta. Ma anche Il lato posteriore esprime dinamismo e robustezza, grazie al lunotto inclinato, con il suo originale flap verticale, e allo spoiler, che ricorda le silhouette delle berline coupé. In linea con il frontale, le luci posteriori presentano una nuova firma Led a forma di "V". Citroën C4 è disponibile in tre allestimenti: You, Plus e Max. Per quanto riguarda le motorizzazioni, oltre alla full electric, abbiamo la versione a benzina da 100 e 130 cv, quella Diesel da 130 cv e la più performante full hybrid da 136 cv. Citroën C4 vanta inoltre 20 tecnologie di guida assistita che, oltre a proteggere gli occupanti della vettura, aumentano allo stesso tempo il comfort di guida. Ma la C4 è soprattutto un’auto connessa, con numerosi servizi. A cominciare dal Citroën Connect Assist, funzione incentrata su un servizio di chiamata d'emergenza e assistenza, che consente l'invio di soccorsi adeguati in caso di bisogno; il Citroën Connect Nav, sistema di navigazione che fornisce informazioni sul traffico in tempo reale, la posizione delle stazioni di servizio e dei parcheggi, i prezzi del carburante e altro ancora; e il Citroën Connect Play, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay, he replica sul touchpad le app compatibili del proprio smartphone.