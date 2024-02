Quattro varianti diverse per una berlina unica

La nuova DS 4, lanciata dalla Casa francese, rappresenta un'evoluzione significativa nel settore delle auto premium. Questo modello comprende quattro varianti di allestimento: Bastille Business, Performance Line, Rivoli e Opera, ciascuna delle quali esprime un unico connubio di lusso, comfort e innovazione tecnologica. Il design della DS 4 è un perfetto equilibrio tra sportività e compattezza, con linee definite e un aspetto aerodinamico che ne esaltano l'efficienza e il fascino. L'eleganza dello stile francese è evidente nell'uso di materiali pregiati come la pelle Alcantara, il carbonio e il legno, che arricchiscono l'abitacolo con un tocco di raffinatezza. La DS 4 non si limita a stupire per il suo design, ma anche per le sue caratteristiche tecniche. La berlina offre un eccellente isolamento acustico, una rivoluzionaria visione notturna e le sospensioni attive DS Active Scan, che contribuiscono a creare un'esperienza di guida senza precedenti. Un elemento distintivo della DS 4 è l'integrazione del sistema ChatGPT, un modello di Intelligenza Artificiale Generativa. DS è il primo Marchio europeo a integrare questa tecnologia a bordo dei propri veicoli, dimostrando la sua visione di un viaggio di lusso basato su un livello superiore di ospitalità, personalizzazione, sostenibilità e connettività. In conclusione, la DS 4 rappresenta un passo avanti significativo nel settore automobilistico, offrendo un'esperienza di guida che combina lusso, comfort e innovazione. Con le sue caratteristiche uniche, la DS 4 sembra destinata a ottenere un ruolo di rilievo nel mercato.