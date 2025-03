Soluzioni intelligenti per una guida facile e confortevole

Una delle caratteristiche più interessanti della Hyundai Kona è il suo pacchetto di sistemi di assistenza alla guida, che include tecnologie avanzate per migliorare la sicurezza e l’esperienza al volante. Tra le opzioni disponibili troviamo il Lane Keeping Assist, che aiuta il conducente a mantenere la corsia di marcia, e il Forward Collision-Avoidance Assist, che rileva la possibilità di una collisione e interviene automaticamente per evitare l’impatto. Questi sistemi sono affiancati dal Cruise Control Intelligente, che regola la velocità in base al traffico e aiuta a mantenere una distanza di sicurezza dal veicolo che precede. Oltre alla sicurezza, la Kona offre anche il Parking Assist, che facilita le manovre di parcheggio grazie ai sensori e alla telecamera posteriore. Questi sistemi rendono ogni viaggio più sicuro e comodo.