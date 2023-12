Style, Sport e Advanced: tante funzioni tra cui poter scegliere

Volkswagen T-Cross è disponibile in tre diversi allestimenti. La variante standard si chiama Style e propone i cerchi in lega leggera Belmont 6 J x 16", i mancorrenti al tetto e il Mirror Pack, con gli specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente con funzione cordolo. La variante intermedia si chiama Sport, e vanta cerchi in lega Rochester 6Jx16" Black con superficie diamantata e pneumatici 205/60 R16 a bassa resistenza rotolamento; i cristalli laterali posteriori e il lunotto oscurati; i fari fendinebbia con funzione cornering; il paraurti anteriore e posteriore R-Line; e il Park Pilot con sensori di parcheggio anteriori e posteriori. Infine, la variante top di gamma, Advanced, con cerchi in lega Chesterfield 6,5 J x 17", mancorrenti al tetto cromati, fari anteriori a Led, fari fendinebbia con funzione cornering e Digital Cockpit Pro. Tante funzionalità diverse: la scelta spetta all’automobilista.