Suzuki, la guida è più fluida

Suzuki S-Cross sa districarsi sia sull'asfalto che sui percorsi più impervi

Perfetti su strada così come nei percorsi extraurbani, Suzuki Vitara e S-Cross sono i classici SUV tuttofare protagonisti del mercato. Piacere elevato di guida, quindi, per i due modelli della Casa di Hamamatsu dotati dell’innovativo sistema mild-hybrid da 48 volt. Tuttavia, tale motorizzazione era precedentemente disponibile esclusivamente con il cambio manuale. Dal Giappone hanno poi deciso di rendere disponibili le due vetture anche con il cambio automatico.

La trasmissione automatica può essere richiesta con l’allestimento top di gamma Starview e sia con la trazione anteriore che quella 4x4 ideale per la guida off-road. Grazie a questo cambio, le cambiate di marcia sono sicuramente più fluide, aumentando così il comfort di guida. Parliamo di 6 rapporti abbinati a un convertitore di coppia, con inoltre un sistema in grado di bloccare il cambio in prima marcia per affrontare le pendenze elevate.