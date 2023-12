T-Cross, parola d'ordine: versatilità

È una macchina concepita per la guida di tutti i giorni, e per questo motivo è necessario sia funzionale e versatile. È Volkswagen T-Cross, Suv compatto realizzato a partire dal 2019 che in un’era caratterizzata da un’offerta perlopiù elettrificata continua a essere protagonista sul mercato in versione esclusivamente a benzina. Il suo design da crossover compatto mostra un profilo sinuoso che si estende dal cofano fino al posteriore con fasce riflettenti e gruppi ottici posteriori a Led. La carrozzeria dalle linee definite, la grande calandra, l'altezza dal suolo e i cerchi con misure da 16 a 18” le conferiscono un aspetto che rimanda anche all’universo dei fuoristrada. Per quanto riguarda gli interni, a spiccare è l’illuminazione ambientale e i comodi sedili rivestiti in tessuto di qualità premium.