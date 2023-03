Tante differenti modalità per una ricarica rapidissima

Con il caricatore super veloce bastano 30 minuti per l'80%

La nuova Citroën ë-C4X dispone di tante diverse modalità di ricarica. A cominciare dalla presa standard: a casa, per esigenze occasionali, la batteria si ricarica al 100% in 24 ore su una presa standard. Ecco poi la Wall Box, che permette una ricarica da 0 a 100% in 7h30 in monofase e addirittura in sole 5 ore in trifase con il caricatore opzionale da 11 kW. Infine, spazio al caricatore super veloce: in una stazione di ricarica pubblica, l'80% della batteria viene ricaricato in soli 30 minuti, cioè a una velocità di 10 km/min. Tempi ridottissimi e perfezione delle prestazioni rendono Citroën ë-C4X la vettura ideale per gli spostamenti veloci. Il conducente ha a disposizione sia un display dedicato sul cruscotto digitale per visualizzare lo stato della batteria o l'autonomia rimanente, che una scelta di tre display: indicatore di potenza (contatore elettrico), flusso di energia e consumo di comfort termico.