Tedesche, che passione!

C’è chi potrebbe pensare che le auto usate più ricercate in Italia siano FIAT Panda e 500, e invece, secondo quanto sostiene l’analisi di Carvago, agli italiani piacciono di più le tedesche. Nello specifico, secondo il portale online di compravendite di vetture di seconda mano, in cima alla classifica delle auto usate più cercate in Italia ci sono Audi A3 e Q3. Una doppietta importante, quella messa a segno dalla Casa di Ingolstadt, a cui segue l’evergreen Volkswagen Golf. Audi torna al quarto posto con la A4 e al sesto con la A1; in mezzo, la BMW X1. Settima invece la BMW Serie 1, ottava l’Alfa Romeo Giulia e nona la già citata FIAT Panda. Chiude la classifica la Volkswagen Tiguan.