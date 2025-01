Tucson, stile fa rima con prestazioni

Arriva il momento dell’evoluzione per uno dei Suv più venduti sul mercato internazionale. Tucson è probabilmente il modello Hyundai che meglio si distingue per il nuovo audace look, quasi futuristico, in cui spicca la griglia frontale parametrica, che integra i fari a Led e conferisce al veicolo un’estetica unica. Le linee scolpite e i dettagli aerodinamici migliorano non solo il profilo estetico, ma anche l’efficienza del veicolo. All’interno, Hyundai Tucson offre un ambiente spazioso e sofisticato, impreziosito da materiali di alta qualità. La tecnologia domina l’abitacolo con un display digitale completamente configurabile da 12,3” per il quadro strumenti e uno schermo centrale touch da 10,25”, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. I comandi sono intuitivi e minimalisti, grazie all'eliminazione di molti tasti fisici in favore di interfacce digitali. A Seul hanno messo molta attenzione ovviamente anche al fattore sicurezza. Tucson è infatti dotato di un pacchetto completo di sistemi avanzati di assistenza alla guida, tra cui il mantenimento della corsia, il cruise control adattivo e il monitoraggio dell'angolo cieco. Queste tecnologie, unite a una struttura rinforzata, garantiscono massimi standard di protezione. Per quanto riguarda le motorizzazioni, la Hyundai Tucson propone una gamma diversificata che include versioni a benzina, full e plug-in hybrid e, in alcuni mercati, anche varianti diesel. Le opzioni ibride offrono un mix ottimale di potenza ed efficienza, con consumi ridotti e prestazioni fluide. La trazione integrale è disponibile per le configurazioni più potenti, rendendo la Tucson adatta anche a terreni difficili.