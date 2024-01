Tutte le nuove sfaccettature della C3: un mondo da scoprire

La Citroën c3 rimane la best seller della marca, grazie alle sue qualità da city car continua ad affascinare e conquistare la clientela. La gamma si aggiorna come mai prima d’ora, per offrire a tutti la versione più adatte alle proprie caratteristiche ed esigenze. Con i rispettivi modelli: YOU! - versione con 6 tinte di carrozzeria, profili bianchi, interni in tessuto Mica Grey, climatizzazione manuale, copricerchi 15” ARROW, tecnologie di sicurezza di serie. C-SERIES versione con badge laterale C-Series, Pack Color “Anodized Bronze”, personalizzazione sul tetto bronzo, 3 ambienti interni a scelta, copricerchi 16" STEEL & STYLE e Pack visibilità. SHINE - versione con cerchi in lega 16", vetri posteriori oscurati, 7 tinte di carrozzeria, 4 tinte per il tetto, 4 Pack Color, 3 decorazioni per il tetto, 3 ambienti interni a scelta, sedili Advanced Comfort, opzioni di personalizzazione e tecnologia.