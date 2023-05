Un mix di tecnologia e stile

La berlina francese DS4 è un'auto che rappresenta l'unione tra tecnologia sofisticata, design elegante e numerose funzionalità avanzate. Con caratteristiche come l'Extended Head Up Display, che offre una visione immersiva della strada e il sistema DS IRIS che integra un assistente personale, l'auto permette un'esperienza di guida intuitiva e personalizzabile. Inoltre, il DS DRIVE ASSIST aiuta il guidatore a mantenere il controllo dell'auto, moniorando la velocità e la direzione, mentre il DS ACTIVE SCAN SUSPENSION regola le sospensioni in base alle condizioni della strada. Con caratteristiche come una telecamera a infrarossi per rilevare pedoni e animali e un design che favorisce la tranquillità del conducente, il DS4 offre una guida sicura e confortevole.