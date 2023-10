Una citycar molto elegante e pratica Citroën C3 conquista gli automobilisti

Confortevole, ma anche versatile e accattivante. A sette anni dal lancio, la Citroën C3 ha saputo evolversi restando al tempo stesso attuale, senza mai stravolgere né la propria linea originale, né il concetto di inseguire una 'elegante praticità'. L'inconfondibile frontale cattura lo sguardo, anche grazie alla banda e agli ‘chevron’, che si allungano verso le due estremità, arrivando a sfiorare le luci diurne e dando risalto alla larghezza della vettura, e ai fari a Led, che puntano a conferire un aspetto tecnologico. Citroën mette a disposizione 97 combinazioni esterne, arrivando a soddisfare così ogni esigenza più sofisticata, almeno in campo cromatico. Ma sarà possibile anche scegliere tra tre diversi tipi di tetto, di interni e di cerchi. C3 è una citycar che ha saputo creare un ambiente comodo e abitabile tanto nella parte anteriore, quanto in quella posteriore. Oltre ai sedili Advanced Comfort, si dispone di un bagagliaio da 300 litri di capacità. Citroën C3 monta motori di ultima generazione omologati secondo la norma sulle emissioni Euro 6. Si tratta nello specifico dei PureTech 83 S&S BVM 5 e 110 S&S BVM 6, entrambi benzina, e del 110 S&S EAT6, nel caso in cui, alla ricerca di una maggiore fluidità di guida, si opti per il cambio automatico EAT6. Manuale, invece, il Diesel, disponibile con il BlueHDi 110 S&S BVM. La gamma del modello inizia con You!, dotata di ABS, riparatore elettronico di frenata e aiuto d'emergenza, chiusura centralizzata con telecomando, fari fendinebbia e conchiglie sugli specchietti retrovisori in colore bianco. C'è poi C-Series, che aggiunge gli airbump, Citroën Connect Radio DAB con touchscreen 7'', climatizzatore automatico e pack visibilità. Quindi, Shine, con cerchi in lega 16'' MATRIX, sensori di parcheggio posteriori, tetto Onyx Black e vetri posteriori oscurati. Infine, Elle, con cerchi in lega 17'' VECTOR, alzavetri posteriori elettrici, retrocamera e interni ed esterni esclusivi ELLE.