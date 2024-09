Un'edizione speciale "da romanzo"

Ogni vettura premium che si rispetti propone sul mercato delle edizioni speciali ricche di contenuti esclusivi. All’appello non manca DS, che per la sua 7 ha lanciato la Antoine de Saint Exupéry. È un vero e proprio omaggio all’esploratore e poeta francese - autore del celebre romanzo “Il piccolo principe” -, che si è confrontato con le proprie riflessioni, utilizzando l'Arte del Viaggio come mantra attraverso una Collection speciale ricca di simbolismi e allegorie. Per gli esterni, DS ha creato un'esclusiva tonalità grigio-viola dai riflessi leggermente dorati chiamata "Vol de Nuit", che prende il nome dal celebre romanzo dello scrittore. Esclusivi anche i cerchi da 21” in nero lucido, lo stemma laterale “Antoine de Saint Exupéry”, la griglia nera sublimata, senza dimenticare gli interni, con ha una plancia rivestita in pelle Nappa Criollo Brown impreziosita da ricami Bourdon in Tramontane Grey che evocano scie celesti che si allungano come nastri. Le cuciture point perle, nel colore Beige Cassel Earth, simili ai rivetti di un aeroplano, creano un elemento dinamico e impreziosiscono l'elegante abitacolo.