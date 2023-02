Volkswagen ID. Buzz, le misure di un successo

ID. Buzz è sinonimo di stile, spaziosità e funzionalità

L’ID. Buzz è generoso anche nelle misure, tanto da rappresentare la soluzione ideale per tutte le esigenze e per tutte le tipologie di automobilista: lungo 4,71 metri, largo 1,88 e alto 1,93, il nuovo nato di casa Volkswagen ha un’ampia disponibilità di spazio interno, adatto sia per il trasporto delle persone che delle merci. A tutto vantaggio del massimo comfort.

Il tutto dipende, ovviamente, dalla versione che si sceglie. L’erede del Bulli ne riprende a grandi linee lo stile, con un inconfondibile frontale che si sviluppa orizzontalmente e ne affina lo stile. Nonostante questo dettaglio, l'ID. Buzz ha un Cx di appena 0,285, massima garanzia di spaziosità e funzionalità.