Volkswagen ID. Buzz, nasce la massima versatilità con motore a emissioni zero

Gli interni tecnologici di VW ID. Buzz

ID. Buzz, 100% elettrico, stupisce anche nelle motorizzazioni. Il motore, così come la trazione, è posteriore, mentre le batterie sono collocate sotto al pianale. Questa struttura è stata appositamente studiata per risparmiare spazio nella parte anteriore del veicolo, permettendo al tempo stesso un ridotto raggio di sterzata (11 metri). In più, ecco il suo caratteristico baricentro basso, che permette al guidatore una marcia agile, spedita e col massimo comfort.

Per quanto riguarda il motore elettrico, questo garantisce 204 cv di potenza massima e 310 Nm di coppia. Di buona affidabilità anche la batteria (agli ioni di litio), che dispone di una capacità di 82 kWh, di cui 77 di capacità netta, e può essere ricaricata tramite sistema Plug&Charge con potenza fino a 170 kW. Numeri che segnano il successo di questa vettura, capace di coniugare tradizione e innovazione in modo semplice ed estremamente armonico.