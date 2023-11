Volkswagen T-Roc Sport, abbinabile ai benzina e ai Diesel

Un grande vantaggio di Volkswagen T-Roc Sport, oltre a quello di spiccare per le sue qualità estetiche, è che è abbinabile a tutti i motori e a tutti i cambi, sia Diesel che benzina, della gamma T-Roc. Sicuramente uno stimolo in più per l’automobilista desideroso di acquistare questa vettura. Vantaggi che però sono anche economici - un fattore da non trascurare, in questo periodo storico -, dato che, considerando il valore dei singoli allestimenti, il pacchetto proposto da Volkswagen per l’acquisto della sua nuova vettura consente infatti di risparmiare più di 1.000 euro sul prezzo finale, naturalmente qualora si decida di aderire alla specifica promozione del Marchio tedesco. Esaminando nel dettaglio, il prezzo di listino della nuova Volkswagen T-Roc Sport parte da 30.900 euro per la versione con motore 1.0 TSI da 110 cv e cambio manuale a 6 rapporti. Si sale poi con il turbodiesel 2.0 TDI da 115 cv abbinato alla trasmissione manuale a 35.150 euro, per finire con la motorizzazione più potente, quella turbobenzina 1.5 TSI da 150 cv con cambio DSG a 7 marce, che costa 35.700 euro.