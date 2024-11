Volkswagen T-Roc Sport: ancora più dinamica

La Volkswagen più apprezzata sul mercato italiano negli ultimi anni allarga la propria offerta declinandosi in una versione più sportiva, come già recita il nome, con una serie di “chicche” per il cliente. Stiamo parlando del nuovo T-Roc Sport, inedito allestimento del crossover tedesco in edizione limitata, pensato proprio per quegli automobilisti che ricercano un tocco più dinamico allo stile della propria vettura. Il nuovo Volkswagen T-Roc Sport è costruito sull’allestimento base della gamma T-Roc, Life, a cui vengono aggiunti cerchi in lega neri Nevada Black da 18”, vetri posteriori oscurati, il climatizzatore bizona con comandi touch, l’apertura keyless e la telecamera per la retromarcia. Questa nuova versione ovviamente diversifica anche le opzioni estetiche, ed è infatti disponibile nelle tinte pastello Ascot Grey e Pure White e in quelle metallizzate Deep Black, Pyrit Silver, Indium Grey e Petroleum Blue. Capitolo motori. Nuovo T-Roc Sport parte con l’opzione del motore “mille” TSI da 110 cv e cambio manuale a 6 rapporti (a listino con 30.900 euro), prosegue anche con il turbobenzina 1.5 TSI da 150 cv abbinato al cambio DSG a 7 marce ( prezzo di 35.700 euro) e termina con il turbodiesel 2.0 TDI da 115 cv nuovamente con cambio manuale, in listino a 35.150 euro.