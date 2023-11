Volkswagen T-Roc Sport, l'estetica fa la differenza

Dopo Life, Style ed R-Line, Volkswagen T-Roc è in vendita anche in Italia nella nuova versione Sport. Un nome che non ha bisogno di spiegazioni, quello scelto dalla Casa di Wolfsburg per uno dei suoi modelli best-seller, in cima alle classifiche di vendita soprattutto nel nostro Paese (nel 2023 siamo già a quota 20.000 esemplari). Volkswagen T-Roc, commercializzato a partire dal 2017, ha ottenuto il gradimento degli automobilisti di anno in anno, in tutto il mondo, e per diversi fattori. Innanzitutto è una Volkswagen, quindi gode di fama di affidabilità; ed è un Suv, la carrozzeria più in voga del momento, ma compatto, quindi pensato per mordere con agilità l’asfalto cittadino. Sulla base dell’allestimento Life, che è quello base, Volkswagen ha deciso quindi di proporre un’edizione limitata, quindi esclusiva, del suo modello. Ed ecco che è stata concepita la linea Sport, che alla Life aggiunge i cerchi in lega denominati Grange Hill da 18” di colore nero, i vetri posteriori oscurati e il climatizzatore automatico bizona Climatronic con comandi touchscreen. A fare la differenza, avrete intuito, è soprattutto l’estetica, perché nuova Volkswagen T-Roc Sport è disponibile nella colorazione Ascot Grey, il grigio di serie, oppure opzionale in Pure White, in Deep Black, Pyrit Silver, Indium Grey e Petroleum Blue. Insomma, è il design l’arma principale di T-Roc Sport. Grazie anche a questi nuovi colori, il Suv compatto si mostra così più dinamico, dando credito all’appellativo ‘Sport’ scelto per contraddistinguere questo modello in edizione limitata decisamente da non farsi scappare.