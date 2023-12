XC40 Recharge, la rivoluzione elettrica di Volvo: prestazioni e piacere di guida

La Svezia, come gran parte della regione scandinava, è tra le nazioni più attente al tema della sostenibilità. Vuoi per tradizione, per cultura e per costumi lontani dal resto del continente, a Stoccolma e dintorni la mobilità elettrica è per certi versi più “fisiologica” rispetto ad altre zone d’Europa. Volvo, essendo Marchio automobilistico leader del Paese, non può che essere l’alfiere di questa tendenza divenuta ormai certezza. L’impegno “green” della Casa nota e apprezzata in tutto il mondo per la sicurezza e la qualità delle sue vetture ha avuto un capostipite: XC40 Recharge. XC40 è stata commercializzata a partire dal 2017 con i motori benzina e Diesel. Dal 2019-2020 Volvo ha infine dato via alla rivoluzione elettrica con la versione Recharge, la prima full electric della storia del Marchio. Tre anni dopo l’uscita sul mercato, XC40 Recharge continua a porsi come una macchina-simbolo per coloro che desiderano affrontare l’avventura elettrica guidando un Suv con motori elettrici di nuova generazione capaci di offrire maggiore autonomia e una carica in corrente continua più veloce. Un’auto che non fornisce compromessi: XC40 Recharge infatti non costringe l’automobilista a scegliere tra potenza e guida responsabile. Tutto ciò che bisogna fare è sedersi, partire e godersi il comfort, aiutati anche dalla guida one pedal, che combina un'accelerazione fluida e zero emissioni dallo scarico. Riguardo le prestazioni, XC40 Recharge è disponibile Single Motor o Twin Motor. La propulsione singola, ora sulle ruote posteriori, incrementa la potenza e l'agilità, rendendo i viaggi ancora più piacevoli. La potenza complessiva è di 408 cv, per un’autonomia che arriva fino a 537 km. XC40 Recharge accelera da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi, mentre la ricarica veloce dal 10 all’80% necessita di 28 minuti. Il consumo si attesta sui 18,2 kWh ogni 100 km. Tre, invece, gli allestimenti: la base Core, l’intermedio Plus e il top di gamma Ultimate.