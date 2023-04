Programmi e sfide "La ricerca, un cardine Garantiamo all’Ateneo un affaccio sul futuro"

di Federico Di Bisceglie

Marco Pisano, direttore generale dell’Università di Ferrara. La visita del presidente Mattarella per l’inaugurazione dell’anno accademico è l’occasione per tracciare un primo bilancio della sua attività in ateneo, iniziata nel settembre dello scorso anno.

Su quali punti si è concentrato durante questa prima fase?

"Il mio impegno a supporto del mandato della rettrice Laura Ramaciotti si articola su più livelli. In questo senso, devo dire, una parte significativa è rappresentata dalla ricerca. L’attenzione a questo comparto è uno dei cardini del programma dell’attuale rettorato anche perché in qualche modo è quello che garantirà all’ateneo un affaccio sul futuro e un consolidamento dei risultati ottenuti fino a ora"

L’ateneo, comunque, si sta dimostrando molto attrattivo. I numeri parlano chiaro: gli studenti sono saliti a quota 28 mila, stabilendo un primato significativo per Unife che ora è annoverata tra le grandi università.

"Senz’altro dal punto di vista numerico Unife sta attraversando una stagione particolarmente positiva. La crescita costante delle immatricolazioni rappresenta per noi, però, solo uno dei traguardi da raggiungere. Quello più ambizioso, a ben guardare, è il passaggio successivo: ossia fare in modo che questi 28mila studenti non ‘passino’ solo sul territorio, ma che in una certo misura ci rimangano. Ed è per questo che l’ateneo deve essere attrattivo anche in ‘uscita’ oltre che in entrata"

Quali sono gli impegni che l’ateneo ha assunto in questo senso?

"Gli impegni sono prima di tutto di natura economica. Abbiamo fatto cospicui investimenti, tra cui cinque milioni di euro per le attrezzature legate alla ricerca, abbiamo in programma di assumere una quindicina di manager sempre nel comparto della ricerca e abbiamo avviato una fase importante di rinnovo dei laboratori di cui l’ateneo dispone. Non solo. Stiamo cercando il più possibile di portare l’ateneo fuori dalle ‘mura’ universitarie"

A cosa si riferisce in particolare?

"Il nostro lavoro, per tentare appunto di ‘trattenere’ i nostri studenti sul territorio, è legato anche all’intreccio di relazioni che riusciamo a tessere con tutti gli stakeholder del territorio. Sotto questo profilo abbiamo avviato proficue collaborazioni con le associazioni di categoria, con le imprese. In questo solco si inserisce anche la nostra volontà di intrecciare il più possibile le esigenze che ci arrivano dal mondo produttivo all’offerta formativa dell’ateneo. Solo così si potrà sperare di generare buona occupazione nella nostra provincia. In questo senso ci deve essere un’azione sinergica e bi-univoca: un dialogo costante con le aziende"

Tra le linee di mandato della rettrice Ramaciotti ce n’è una particolarmente significativa legata al personale tecnico-amministrativo. Quale è lo stato dell’arte?

"Le gestione del personale tecnico-amministrativo è fondamentale ed è senz’altro tra le nostre priorità. Il nostro obiettivo, anche alla luce della crescita esponenziale dell’ateneo, è quello di creare un allineamento fra personale docente e personale tecnico-amministrativo. Puntiamo ad avviare nuove assunzioni e a erogare la formazione adeguata". Durante questi primi due anni di rettorato, Unife ha avviato nuovi corsi di laurea. C’è stata una buona risposta da parte degli studenti?

"Sì, i risultati sia in termini numerici che qualitativi sono molto positivi. Ora si tratterà di implementare la parte di comunicazione con l’eterno per aumentarne l’appeal. In questo senso, ci concentreremo anche sui corsi di laurea abilitanti"

Ha parlato a lungo della ricerca applicata all’industria. Da dove partire?

"Il primo ragionamento che abbiamo fatto è stato sul petrolchimico. Quello della chimica, per Ferrara, è un tema cruciale. E crediamo fermamente che l’ateneo possa dare un apporto fondamentale nella ricerca in questo settore".