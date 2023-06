Applausi e sorrisi La carica dei baby cronisti chiude la 17esima edizione

Si è conclusa ieri mattina, con la cerimonia di premiazione dei vincitori tenutasi al Multiplex Super 8 di Campiglione a Fermo, la XVII edizione del campionato di giornalismo ‘Cronisti in classe’ indetto da Il Resto del Carlino e riservato alle scuole medie. Venti sono state le scuole della provincia di Fermo che hanno partecipato all’edizione 2023 i cui alunni hanno realizzato 28 pagine del Carlino, pubblicate i martedì e giovedì dal 7 febbraio al primo giugno. La giuria composta dal giornalista Guido Pelloni, dall’ex dirigente scolastico Roberto Capponi e da giornalisti della redazione di Fermo, ha decretato i seguenti vincitori: il primo premio è stato riconosciuto alla classe III B della scuola di Santa Vittoria in Matenano. ‘Una scelta insolita e lontana dagli interessi dei giovani di oggi, la visita ad un monastero di suore – recita la motivazione – Centrale il racconto della Badessa ed il consiglio di fare, nella vita, scelte che rendano felici’. Al secondo posto, gli studenti delle classi II A, B e C della Cestoni di Montegiorgio. ‘I giovani cronisti – si legge nella motivazione – raccontano una lezione di vita ricevuta da Federico, un ragazzo autistico con uno straordinario mondo interiore di cui fa dono ai suoi coetanei’. Terza classificata la classe III H della scuola Ramadori di Monte San Pietrangeli. ‘Interessante e documentata analisi sul consumismo – recita la motivazione – uno dei principali problemi del nostro tempo’. Menzione speciale è stata riconosciuta all’elaborato prodotto dalla III B della scuola ‘A. Caro’ di Montegranaro ‘per aver affrontato nella loro pagina – si legge nella motivazione – un tema legato al passato, quello dello sfruttamento della figura femminile ma anche di stretta attualità, legato alla coscienza della libertà’. Oltre alle scuole vincitrici, alla cerimonia, coordinata da Flavio Nardini, caposervizio delle redazioni Ascoli Fermo, erano presenti le scuole Fracassetti Capodarco e Fermo, la Pupilli di Grottazzolina, la Perlasca di Montottone, la Leonardo da Vinci di Pedaso.

"Anche quest’anno – ha detto Nardini – il campionato ha confermato l’indiscusso successo di adesioni consolidato negli anni. Per questo ringrazio i dirigenti scolastici, i docenti referenti, gli alunni e gli sponsor. Se il campionato esiste da 17 anni, è solo grazie al valore formativo che viene ad esso riconosciuto da tutti". Non sono mancati alla cerimonia fermana alcuni rappresentati degli sponsor Steca Energia e Banca del Piceno. "Siamo al fianco del campionato da 11 anni – ha detto Lucilla Steca – perché crediamo nell’importanza delle opportunità di espressione da offrire ai nostri ragazzi, a partire dalla consapevolezza dello spirito del fare gruppo". "La Banca del Piceno crede nel territorio e nelle sue potenzialità di crescita e sviluppo – ha detto Francesco Merletti– e sostenere il campionato significa dare concretezza a questo principio, partendo dai giovani".

Paola Pieragostini