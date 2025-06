Boom immatricolazioni (+12%). Più posti per Medicina. Offerta legata al territorio

Nuove iscrizioni trainate dall’offerta formativa in lingua inglese; i corsi di laurea magistrali I- Contact, Score, Off-shore Engineering, Engineering for historic building rehabilitation e il curriculum in inglese Wacoma e il corso di Laurea triennale in Building construction engineering. Tra le proposte del Campus la Laurea in Beni culturali, la Laurea Magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro per i beni culturali e le Lauree Magistrali in Beni archeologici, artistici e del paesaggio e in Scienze del libro e del Documento. La laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia aumenterà il numero di posti da 130 a 180, e si confermano le lauree triennali in Infermieristica e Logopedia, a Faenza. Confermate la Laurea Magistrale in Giurisprudenza e la Laurea in Giurista per le imprese e per la PA. Scienze propone la Laurea in Scienze ambientali e le Lauree Magistrali in Biologia marina e Analisi e gestione dell’ambiente. A Faenza, la Laurea in Chimica e tecnologie per l’ambiente e per i materiali.