"Così rendiamo i giovani protagonisti consapevoli del proprio tempo"

Le Fondazioni ex bancarie sono uno degli esempi più evidenti di ciò che si definisce ’terzo pilastro’ di una comunità, dopo il pubblico e il privato. Pur essendo formalmente delle realtà private, infatti, le Fondazioni ex bancarie come la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì hanno come obiettivo l’interesse pubblico. Un interesse che non perseguono attraverso il volontariato o il fundraising, come tante realtà associative, ma contribuendo a creare le condizioni perché le realtà pubbliche ed il mondo del terzo settore possano operare al meglio. La Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì presta da sempre la massima attezione alla formazione dei più giovani, sia in maniera diretta, sostenendo ad esempio i progetti promossi specificamente dalle scuole, sia in maniera indiretta prevedendo iniziative ad hoc all’interno dei progetti sviluppati in altri ambiti. E’ il concetto di sussidiarietà, ed è anche il motivo per cui la Fondazione ha aderito con convinzione al progetto di ’Campionato di giornalismo’ de ’il Resto del Carlino’. Attraverso quest’iniziativa, infatti, ’il Resto del Carlino’ vi ha spinto a prendere parte alle iniziative di cui avete trattato nei vostri articoli con una maggiore attenzione, divenendone non solo i destinatari ma anche i cronisti e, quindi, in qualche misura, uno dei protagonisti, perché il mondo della comunicazione riveste un ruolo centrale in ogni evento pubblico e fatto sociale.

Questo passaggio da semplici fruitori ad attori consapevoli di un progetto o di un’iniziativa è esattamente l’obiettivo che la Fondazione si pone in tutti i suoi interventi a favore dei giovani, cioè quello di farne dei protagonisti coscienti e responsabili del proprio tempo e delle proprie aspirazioni. Descrivere dei fatti, osservarli ed indagarli, spingendosi fino ad esprimere un giudizio e una valutazione sono certamente un esempio e un’esperienza importanti in questo senso che il Concorso di Giornalismo, anche col nostro supporto, vi ha permesso di fare. Perché esercitare la funzione di osservare e di criticare comporta in primo luogo responsabilità, oltre che competenza e libertà. Ed è proprio questo che speriamo vi rimanga di quest’esperienza: la coscienza che osservare, valutare e criticare il mondo che vi circonda non è solamente un vostro diritto, ma anche un vostro dovere. Nella sua qualità di diritto non dovete permettere mai a nessuno di portarvelo via: continuate a guardare al mondo e a criticare tutto ciò che vi sembra sbagliato. Ma nella sua qualità di dovere non potete, a vostra volta, permettervi di ignorare quanto accade intorno a voi, o di giudicarlo con superficialità. Tenete sempre gli occhi aperti, ricercate sempre la bellezza che vi circonda, e siatene protagonisti. Questo il nostro messaggio per voi, per quanto fatto e per ciò che farete oggi e domani. Per tutte queste ragioni la Fondazione, in associazione al sostegno al Campionato di Giornalismo 2023, ha deciso di donare a tutte le undici scuole che vi hanno preso parte in questa edizione bolognese dei volumi dedicati al territorio romagnolo e alle grandi mostre che organizza da oltre quindici anni presso i Musei San Domenico di Forlì. Speriamo possano fornirvi in futuro ulteriori spunti di riflessione e dibattito.

Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì