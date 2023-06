"Così si investe nel futuro Cittadini consapevoli già tra i banchi di scuola"

"Sostenere il mondo della scuola e, in particolar modo, le nuove generazioni". Una missionecon un fine unico e prezioso, quello di investire sul futuro della comunità nella quale Conad Nord Ovest opera quotidianamente. L’obiettivo, neanche a dirlo è quello "di garantire agli adulti di domani di vivere in una società ancora più sostenibile – spiega Adamo Ascari, Amministratore Delegato di Conad Nord Ovest –. Siamo certi che stimolare la partecipazione attiva dei giovani, fornendo loro i giusti strumenti per apprendere e sviluppare competenze creative, spirito critico e capacità comunicative, sia la chiave di volta per formare cittadini più consapevoli".

Si chiude, anche quest’anno, un’altra edizione del campionato di giornalismo. Edizione in cui, ancora una volta, i ragazzi hanno "mostrato una grande capacità di analisi della realtà, un’interpretazione originale delle tematiche proposte e una forte propensione al lavoro di squadra: elementi che permettono di guardare al futuro con rinnovato ottimismo", conclude Ascari.

Grande soddisfazione anche nell’Imolese, tanti i ragazzi che hanno partecipato a questa edizione del Campionato di Giornalismo – dichiarano i Soci Conad Nord Ovest –. Si tratta di un progetto che evidenzia l’importanza dei mezzi di informazione per recepire e selezionare in modo corretto i tanti stimoli che i giovani ricevono quotidianamente".

Dall’importanza di una informazione corretta, leale con il lettore e verificata, alla cultura scolastica. "Siamo una realtà che crede fortemente nelle Istituzioni scolastiche – proseguono i soci di Conad Nord Ovest –, e siamo certi che si debba investire proprio sulle nuove generazioni, attraverso un’istruzione di qualità, l’uguaglianza di opportunità, l’innovazione e la formazione".

Lavorare quindi ancora di più sulla scuola, "affinché la società di domani risulti ancora più prospera, responsabile ed equa. I giovani ragazzi, infatti, rappresentano il patrimonio più importante, nonché il futuro del nostro Paese e siamo convinti che progetti come questo permettano loro non solo di sviluppare competenze personali e professionali - concludono i soci -, ma anche di esprimere al meglio nuove idee e tendenze in grado di arricchire la società nel suo complesso".

Conad, come ogni anno, ha deciso di premiare in modo particolare una scuola – con una carta a scalare valore 100 euro –, che abbia sviluppato in maniera importante della dieta corretta e salutare. Riconoscimento che viene assegnato ai ragazzi delle elementari Marconi, grazie al loro articolo: ’Quando il sedano dichiara guerra alla lasagna’. Un viaggio nella quotidianità di ogni mensa scolastica, dove le verdure restano su tutti, alimenti fondamentali per una dieta salutare.

red. cro.